تعرّف على أفضل 10 سيارات مبيعًا في السعودية في 2016

المصدر: الرياض - إرم نيوز

يعكس تصنيف أفضل السيارات مبيعاً في السعودية خلال عام 2016 الصعوبات التي يواجهها سوق السيارات السعودي منذ بداية العام نتيجة انخفاض الطلب من الأفراد والشركات على حدّ سواء ورغم ذلك حققت مبيعات “مازدا 6” طفرة غير مسبوقة مكنتها من اللحاق بقائمة العشرة الكبار لأفضل السيارات مبيعاً في المملكة.

ولم تشهد مبيعات السيارات تحسناً يذكر، مقارنة بالعام الماضي، وإنما اقتصر التغيير الوحيد على ترتيب الطرازات في قوائم السيارات الأكثر مبيعاً حيث احتفظت “هيونداي أكسنت” بالمركز الأول بعد أن باعت 25,536 سيارة بنسبة تغيير مقدارها (-17.4%) متفوقة بذلك على شقيقتها “هيونداي النترا” والتي حلّت في المركز الثاني بمبيعات قدرها 21,967 سيارة مع نسبة تغيير قدرها (-25.6%).

واحتلت “تويوتا هيلكس”، والتي كانت فيما مضى السيارة الأكثر مبيعاً في المملكة، المركز الثالث، لتحتفظ بموقعها في صدارة سيارات البيك آب بمبيعات قدرها 20,789 سيارة ومعدل تغيير قدره (-41.8%).

وحلّت “تويوتا كورولا” في المرتبة الرابعة بعد أن باعت 19,101 سيارة (-24.2%) تلتها “تويوتا كامري” والتي باعت 15,627 سيارة (-23.9%)، يليها في الترتيب “تويوتا ياريس” بمبيعات 14,818 سيارة ونسبة تغيير (-35.5%).

وحلّت “هيونداي سوناتا“، وهي الطراز الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا مقارنة بالعام الماضي، بالمرتبة الخامسة، بعد أن سجلت مبيعات قدرها 13,622 سيارة ومعدل تغيير ايجابي قدره (+53.0%).

وجاءت في المرتبة الثامنة سيارة “نيسان دي 22” من فئة البيك آب بعد أن باعت 9,426 سيارة (-2.4%) يليها في الترتيب “شيفروليه تاهو” بمبيعات قدرها 7,494 سيارة (-16.3%).

وأخيراً جاء الحصان الأسود في سوق السيارات لهذا العام السيارة “مازدا 6” لتحتل المرتبة العاشرة بعد أن باعت 7,326 سيارة بمعدل تغيير إيجابي قدره (+366%).