بعد غضب سعودي واسع من زواج شيخ قبيلة من قاصر في تبوك.. حقوق الإنسان تتدخل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تناقل سعوديون غاضبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين خبر عقد قران شيخ قبيلة “تسعيني”، تبين أنه في العقد السابع من العمر، من فتاة قاصر لا تتجاوز 16 عامًا، مطالبين بتدخل حقوق الإنسان لإيقاف هذه “الجريمة”، بحسب وصفهم، ومطالبين بتفعيل قوانين تمنع مثل هذه الزيجات.

وتحركت جمعية حقوق الإنسان، بالفعل، لمتابعة الخبر، فبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الجمعية رصدت القضية وتابعتها.

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وذكر مصدر من الجمعية أن هناك اتصالات مع إمارة منطقة تبوك في محاولة إيقاف هذا الزواج.

بدورها، ذكرت الفتاة المعنية أنها تزوجت من الرجل السبعيني بموافقتها ورضاها، لافتة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، فيما بيّنت والدة الفتاة أن رأي ابنتها يأتي وفقاً لرأيها ورأي أبيها، معبرة عن سعادتها بهذا الزواج.