السعودية تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة تويوتا لسبب غير متوقع

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 ألف سيارة تويوتا لإجراء إصلاح في خلل غير متوقع جرى كشفه فيها.

وقالت الوزارة إنها استدعت 100734 سيارة من نوع (هايلوكس وفورتشنر) موديل 2014-2015 بسبب خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.

وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات استدعاء السيارات بعد بيعها في تاريخ السعودية، فيما يعد سبب الاستدعاء غير ذي أهمية على سلامة السيارات كونه لا يتعلق بمحركها أو كوابحها أو أي جوانب أساسية تتعلق بسلامة القيادة.

وقالت وزارة التجارة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن على المستهلكين التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وكتب أحد المغردين السعوديين على “تويتر” معلقًا على قرار الوزارة: “الله هل هذا سبب يسوى سحب السيارة ؟ لو الصوت يرتفع ممكن يخيف السائق فجأة . لكن انخفاضه الأمر بسيط”.

ورغم ذلك، فإن غالبية المتفاعلين مع تغريدة الوزارة كانوا يسألون عن مواعيد مراجعة الوكيل وإن كانت سياراتهم مشمولة بقرار الوزارة.