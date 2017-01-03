9 نصائح تفيدك إن فقدت وظيفتك في الإمارات العربية المتحدة

المصدر: حنين الوعري - إرم نيوز

إنهاء الوظيفة في الإمارات العربية المتحدة ليست بالخبر السار، لذا إليك بعض النصائح الهامة التي باستطاعتك اتباعها لجعل الوضع أقل سوءاً:

1- تحدث إلى البنك الذي تتعامل معه:

إن كنت تعاني من أية ديون غير مسددة فإنه يرجح أن يتم حظر حسابك. يحذّر الرئيس التنفيذي لموقع “Compareit4me.com” جون ريتشاردز أنه عندما تغير وظيفتك فإن آخر راتب تلقيته سيشار إلى أنه دفعة نهائية أو فوائد نهاية الخدمة من قبل صاحب العمل لذلك “كن مستعدًا”.

وأضاف ريتشاردز: “إن آخر ما قد ترغب به هو أن تجد أنك غير قادر على الوصول لأموالك، أو أن يتم الرفض أو الامتناع عن إعطائك قروضًا مباشرة أو تمكينك من إصدار أوامر مستديمة. عليك بأن تذهب للبنك الذي تتعامل معه قبل وقت، للتأكد من أنهم سيشرحون عملية الحصول على كشف الراتب وخطاب من الشركة الجديدة، من أجل تجنب تجميد الحسابات”.

من جانبها تنصح الرئيس التنفيذي لموقع “سوق المال.كوم” أمبارين موسى، بأن تتحقق مع البنك الذي تتعامل معه حول سياساتهم فيما يتعلق بتغيير العمل مسبقًا، فهذا سيساعدك في تجنب أية مفاجآت. بينما يقول رئيس الأعمال المالية الشخصية في “بنك نور” وليد برحاجي بأنه من الأفضل دائمًا التحدث إلى البنك، “يمكن للبنوك تقديم حلول واقعية لتقليل من العبء المالي الخاص بك”.

2- قم بعملية تقييم:

يذكر ريتشاردز: “أنه عندما تجد نفسك في حالة لا تحصل فيها على دخل شهري، فإنه يصبح من الضرورة التأكد من أنك توزع ميزانيتك بصورة حكيمة أكثر من أي وقت مضى. أصنع جدولًا لمصروفك أو حمل أحد التطبيقات المالية العملية المتاحة للهواتف الذكية. وهذا يتيح لك مراقبة إنفاقك ومصروفك طوال الوقت”.

3- تجنب الوقوع في المزيد من الديون:

قد يكون من المغري أن تقترض بعض المال في وقت حاجتك، إلا أنه بإمكانك أن تغرق في الديون بعمق وبسرعة كبيرة عند اقتراضك وأنت لا تملك وظيفة”.

وبهذا الصدد يقول ريتشاردز: ” إن المكان الأمثل للقيام بهذا هو الشراء باستخدام بطاقة ائتمان، لكن إن كنت غير قادر على تسديد مشترياتك عبر بطاقتك الائتمانية تمامًا في نهاية كل شهر، ستصبح البطاقة وسيلة مؤكدة للغرق سريعًا في المزيد من الديون”.

وتوافق موسى على أن أغلب الناس يلجأون لبطاقاتهم الائتمانية كملاذ أخير، قائلة: “إلا أن هذا سيفاقم الوضع لأن ديون بطاقة الائتمان تأتي بنسبة فوائد مرتفعة جدًا. واستخدام الائتمان من أجل الحفاظ على نفس أسلوب حياتك السابقة عندما كنت تعمل بالتأكيد ليست فكرة جيدة”.

4- أعط أولوية لفواتيرك:

من غير الحكيم على الإطلاق ألا تسدد فواتيرك، لكن إن كنت في ضائقة مالية تأكد من معرفة أيها عليك دفعه أولًا. يقول ريتشاردز: “من المهم الإشارة إلى أن موقع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ينتج الآن تقارير ائتمانية فردية وباستطاعتهم وضع علامة على حسابك إن كنت تأخرت في تسديد فواتيرك أو أقساطك المستحقة، وهذا قد يؤثر على قدرتك على الائتمان أو أخذ القروض في المستقبل. سيكون من غير الحكيم أن تفوّت تسديد دفعة بطاقة ائتمان أو شيك إيجار، لذلك اجعل نفقات كهذه من أولوياتك”.

وتنصح موسى بالنظر إلى أساليب السداد مثل تراكم الدين، عندما تسدد أعلى القروض أولًا، من أجل إنقاص الديون بصورة أسرع. وتقول: ” تعرّف على أيّة استراتيجية تعد أفضل بالنسبة لك، مع الأخذ في عين الاعتبار المال المتاح لديك”.

5- خطط السداد

تحقق من إذا ما كان البنك الذي تتعامل معه يقدم خطط سداد شهرية أقل على فترة زمنية أطول، يقول ريتشاردز: “تتيح العديد من البنوك أو المؤسسات حلولًا لمشاكل الدين، لا تتجاهل حقيقة أنك تمر في صعوبات مالية وتواصل مع المزوّد لمعرفة كيف بإمكانه المساعدة”.

كما تنصح موسى بالتحقق ما إذا كان من الممكن تعديل شروط قرضك إذا كنت تواجه صعوبة في القيام بالتسديد العادي. فتقول: “ستجد أن الكثير من البنوك على استعداد لمساعدتك إن كنت تملك تاريخًا ائتمانيًّا جيدًا معهم”.

6- ابحث عن وظيفة جديدة لكن تتجنب الحلول السريعة

إن لم يكن لديك أدنى فكرة عن الكيفية التي ستسدد خلالها إيجارك المقبل أو قسط رهنك الشهري، سيكون حينها لزامًا عليك العثور على وظيفة على الفور. لكن لا توافق على أي شيء يعرض عليك باعتباره حلًا سريعًا اليوم. فيقول ريتشاردز: “إن لم تكن راضيًا بالوظيفة التي ستأخذها، تأكد من أنك لن توقع عقودًا طويلة الأمد ستجعل من الصعب عليك التخلص منها.

وتقترح موسى النظر في وظائف مؤقتة أو العمل الحر لمساعدتك في البقاء واقفًا على قدميك في وقت الأزمة المالية. وتؤكد أنه: “من المهم ألا تقبل بأول وظيفة تتاح لك حتى لا تضطر للخروج منها سريعًا حيث إن هذا سيجعلك تعود لنفس الوضع الذي بدأت فيه. يفضل أن تقبل بعمل مؤقت لكن يسمح لك بسداد فواتيرك والبحث عن وظيفة مناسبة”. ويجب أن نضع بعين اعتبارنا قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة حول الكفالة والتأشيرات والحظر.

7- قم بإطلاع البنك الذي تتعامل معه حول التطورات في وضعك

قم بزيارة للبنك وتحديدًا الفرع الخاص بك وقم بتحديث بياناتك وإعطاء تفاصيل جديدة حول عملك الحالي وراتبك. وبمجرد تقديمك أدلة تؤكد عملك في الوظيفة الجديدة، تتم إزالة القيود عن حسابك فورًا.

وتقول موسى: “مع امتلاك البنوك الكلمة الأخيرة حول كيفية التعامل مع حسابك في مثل هذه الأوضاع، فهذا يجعل من الهام للغاية إبقاءهم مطلعين على المستجدات، تأكد من سؤال ممثلي البنك حول الإجراءات بالتحديد، وجهة الاتصال والمستندات المطلوبة لإلغاء تجميد حسابك، حتى لا تصبح ضائعًا في محاولة معرفتهم لاحقاً”.

8- احتفظ دائمًا ببعض المال جانبًا

سواء كنت غارقًا في الدين أم لا، فإن الادخار ليومك الأسود يضمن لك راحة البال. يقول برحاجي: “قد تساعد أدوات التوفير الشهرية أو المحددة بوقت كاحتياطي في الوقت المناسب عندما تواجه عقبات مالية غير متوقعة مثل فقدان الوظيفة”، ويقول ريتشاردز: ” إن وضع بعض الدراهم في حساب توفير بصورة شهرية لاستخدامها عند الحاجة الشديدة لها فكرة جيدة حقًا”.

9- تأمين فقدان الوظيفة

تشير موسى إلى أن التعويض عن فقدان العمل لا يعد متاحًا لجميع المقترضين كما لا يتاح لجميع أنواع الديون، فتقول: “حتى تكون مؤهلاً للمطالبة بفوائدك، يجب أن تكون خسارتك لا إرادية، سيطلب منك إظهار خطاب إنهاء العمل جنبًا إلى جنب مع وثائق إضافية. وحتى تتجنب المفاجآت، تأكد من قراءة جميع الشروط والأحكام حتى تكون مطلعًا على أيّة استثناءات أخرى”.

وينصح برحاجي بالتخطيط لأيّة ظروف غير متوقعة مثل فقدان العمل في لحظة التقدم للحصول على قرض شخصي أو بطاقة ائتمانية، ويقول: ” على الرغم من وجود ميزات مرتبطة بمثل هذه التغطية، إلا أن امتلاك بديل لإدارة أقساط ديونك سيصنع فرقًا كبيرًا لديك عندما تواجه بفقدانك للعمل”.