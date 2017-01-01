شاهد احتفال أبوظبي بالعام الجديد 2017 (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

ازدحمت أبوظبي ليلة رأس السنة بالأنشطة والفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد 2017.

وكان أبرز الأنشطة والفعاليات في المدينة عرض الألعاب النارية بجزيرة المارية.

واستضافت جزيرة المارية قبل الألعاب النارية حفلا موسيقيا استمر لساعات، حيث تعاقب على تنشيطه الفنان الفلسطيني محمد عساف والمصري محمد حماقي، والإماراتي حسين الجسمي وسط حضور جماهيري غفير.