دبي الساحرة تبهر العالم بعرض ألعاب نارية استثنائي من برج خليفة في ليلة الاحتفال بالعام الجديد 2017 (فيديو وصور)

دبي الساحرة تبهر العالم بعرض ألعاب نارية استثنائي من برج خليفة في ليلة الاحتفال بالعام الجديد 2017 (فيديو وصور)
المصدر: إرم نيوز

أبهرت مدينة دبي الساحرة العالم بعرض ألعاب نارية استثنائي من معالمها الشهيرة وعلى رأسها برج خليفة الذي احتشد على مقربة منه مئات آلاف الزائرين والمقيمين للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الجديدة 2017.

ووصفت وسائل إعلام عالمية عرض ليلة البارحة من دبي بأنه الأكثر إبهارا من بين احتفالات رأس السنة في العالم.

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