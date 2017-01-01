دبي الساحرة تبهر العالم بعرض ألعاب نارية استثنائي من برج خليفة في ليلة الاحتفال بالعام الجديد 2017 (فيديو وصور)

أبهرت مدينة دبي الساحرة العالم بعرض ألعاب نارية استثنائي من معالمها الشهيرة وعلى رأسها برج خليفة الذي احتشد على مقربة منه مئات آلاف الزائرين والمقيمين للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الجديدة 2017.
ووصفت وسائل إعلام عالمية عرض ليلة البارحة من دبي بأنه الأكثر إبهارا من بين احتفالات رأس السنة في العالم.
أهلا 2017 شاهد الألعاب النارية الأروع من #برج_خليفة واحتفالات #دبي بـ #العام_الجديد #myDubaiNewYear pic.twitter.com/7qaJrFx8YU
— تلفزيون دبي (@dubaitv) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
#دبي تستقبل 2017 بحفل استثنائي #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/vVvXVXn5FC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
#دبي تستقبل 2017 بحفل استثنائي #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/vVvXVXn5FC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
كل عام وأنتم بخير … #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/8Sucj5FGxf
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦