محكمة استئناف أبوظبي تلغي حكمًا بحبس الإعلامي عدنان حمد

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

ألغت محكمة استئناف أبوظبي، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس الإعلامي عدنان حمد، والمحلليْن علي ثاني والدكتور أحمد العوضي، وقضت بعدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة أبوظبي للإعلام، لرفعها بطريقة غير التي رسمها القانون.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقّي النيابة العامة في أبوظبي شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد عدنان حمد مقدم برنامج “الرادار” على قناة دبي الرياضية، والمحللين علي ثاني والدكتور أحمد العوضي، بعد حلقة تناولت تشفير دوري الخليج العربي، حيث أكدت الشركة أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة، وتوجيه العديد من التهم ضدها.

وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، التي تم خلالها نظر القضية، تمسك الإعلاميون الثلاثة بإنكارهم كافة التهم المنسوبة اليهم، موضحين أن الحلقة التي تم عرضها على قناة دبي الرياضية، استعرضت قضية تشفير دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأن التصريحات التي تناولتها جاءت في سياق التعقيب على كلام رئيس لجنة دوري المحترفين بالاتحاد الإماراتي.

وأشاروا إلى أن السبب في إقامة الدعوى يعود إلى وجود خلافات سابقة بين عدنان حمد والعاملين في قناة أبوظبي الرياضية، فضلا عن وجود منافسة بين برنامج”رادار” على قناة دبي وبرنامج رياضي آخر، تبثه قناة أبو ظبي الرياضية، خاصة أن البرنامجين يتشابهان في طرحهما وتناولهما للقضايا الرياضة الإماراتية، وهما من البرامج التي تلقى متابعة كبيرة من المشاهدين.