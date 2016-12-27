الإمارات.. إطلاق وثيقة تأمين جديدة خاصة بالعمالة المنزلية

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

طرحت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون مع شركة “أكسا الهلال الأخضر” اليوم الثلاثاء، وثيقة تأمين جديدة تتضمن حقوق المؤمن تجاه فئة العمالة المنزلية.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص، مع إشعار الكفلاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه العامل المُستقدَم.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الوثيقة أُطلقت ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية وشركة “أكسا الهلال الأخضر” ذراع الحماية والإدخار لشركة أكسا في الإمارات.

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيكون اختيارياً للكفلاء من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من مميزاته العديدة.

من جانبه، قال المقدَّم حمد النعيمي رئيس لجنة الإشراف على المشروع، إن المبادرة تركز على تقديم خطة تأمين مبتكرة ومع “أقساط سنوية تبدأ من 100 درهم”.

ومن المقرر أن يستفيد المؤمن وفق مبلغ 100 درهم في العام، من حالات الهروب والوفاة وعدم اجتياز الفحص الطبي للعامل المُستقدَم ضمن فئة العمالة المنزلية.

وتتحمل شركة التأمين في حال هروب العامل رسوم تذكرة الطيران بعد استيفاء الإجراءات القانونية ضده، كما يتم دفع مبلغ 5000 درهم إماراتي في حال عدم اجتياز العامل للفحص الطبي، وينطبق ذات مبلغ التعويض على حالة الوفاة.

وتتيح وثيقة التأمين استفادة ذوي العلاقة من أقرباء العامل المتوفى بمبلغ 50 ألف درهم يُدرج تحت بند التأمين على الحياة، وذلك لقاء 100 درهم رسوم تأمين سنوية.