محكمة كويتية تقضي بحبس فلبينية بتهمة “الانضمام لداعش”

المصدر: وكالات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس فلبينية 10 سنوات، وإبعادها عن البلاد بعد قضاء العقوبة، بتهمة “الانتماء، ومبايعة تنظيم داعش“.

و قالت المصادر إن الحكم أولي، ويمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب الماضي، حين أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إلقاء القبض على المتهمة، لينافي أزويلو بيسكايدا، بعد انضمامها لداعش.

وقالت في بيان صحفي آنذاك إنه “تم توجيه تهمة الانتماء ومبايعة ما يسمى بتنظيم داعش “الإرهابي” والاستعداد لتنفيذ عمل “إرهابي” للمتهمة البالغة (32 عاما)”.

وأوضحت الإدارة أن “الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد أحد الحسابات الإلكترونية تديره المتهمة، والتي دخلت إلى البلاد بشهر يونيو /تموز الماضي بتأشيرة دخول عمالة منزلية”.

ونوهت: “اتضح تواصلها وتخابرها مع التنظيم “الإرهابي” في ليبيا، باستخدام اسم وكنية مختلفة في محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية”.

وأشارت الإدارة أن “المتهمة أقرت واعترفت بعد مواجهتها بالأدلة والبراهين أنها كانت على استعداد للقيام بأي عمل “إرهابي” بمجرد أن تتاح لها الفرصة لذلك وبمجرد توفر الوسائل اللازمة، لاستهداف فئة معينة من فئات المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة الفتنة”.