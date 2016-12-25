بالصور.. انتخابات المجالس البلدية للمرة الثانية في تاريخ سلطنة عمان

المصدر: مسقط– إرم نيوز

بدأ الناخبون في سلطنة عمان، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم، لاختيار مرشحيهم للمجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها بالسلطنة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، في مختلف المراكز الانتخابية، وسط “يسر وانسيابية”.

وسوف يختار الناخبون المسجلون والبالغ عددهم 623 ألفا و224 ناخبا، 202 من الأعضاء لتمثيلهم لمدة أربع سنوات في 11 مجلسا بلديا، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحا بينهم 23 امرأة.

وتجاوزت نسبة المشاركة الـ 50%، خلال أول انتخابات بلدية شهدتها سلطنة عمان في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وضم أعضاء المجالس البلدية، الذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضوًا، أربع سيدات من بين 46 قدمن ترشيحاتهن.

وأسست عُمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 ، وأعيد تشكيله عام 1972 واقتصر على محافظة مسقط.