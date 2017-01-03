رئيس البرلمان المصري يهاجم منطقة الأهرامات ويصفها بـ”البشعة وغير المشرّفة”

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

هاجم رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، الأوضاع الحالية بمنطقة الأهرامات في الجيزة، وذلك أثناء حضوره اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا للجنتي “السياحة والطيران المدني”، و”الثقافة والآثار والإعلام” البرلمانيتين.

وقال عبد العال، خلال الاجتماع بأعضاء اللجنتين، إنَّ “منطقة الأهرامات أصبحت بشعة وغير مشرفة ” بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه “زارها منذ ثلاثة أشهر، حيث وجدها مليئة بالعشوائيات والتصرفات غير اللائقة التي تعبّر عن عدم وجود ثقافة سياحية”، على حد قوله.

وأوضح رئيس البرلمان، بأن “حضوره اجتماع اللجنتين جاء للتأكيد على أخذ ما يتم التوصل إليه من قرارات على مأخذ الجد داخل الجلسات العامة”، مؤكدًا أن “السياحة يجب أن تشكل 50% من الدخل القومي لمصر”، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن “القطاع السياحي يعاني من بعض المشكلات أهمها سوء شبكة الطرق”.

الأهرامات خرابة

ومن وصف رئيس البرلمان لمنطقة الأهرامات بـ”البشعة وغير المشرفة”، إلى وصف آخر ذكره النائب حسني حافظ بقوله “الأهرامات أصبحت خرابة”.

في المقابل، سجل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام النيابية أسامة هيكل، اعتراضه على اللفظ قائلا “الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة، وأقدر مشاعركم نحو الأفضل في هذا الشأن”.

وبدوره، تدخل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الذي حضر الاجتماع بصحبة وزير السياحة الدكتور يحيى راشد ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، المعني بعملية تطوير منطقة الأهرامات، ليرد على النائب حسني حافظ، قائلا إن “الأهرامات شهدت في أحد أيام الأسبوع الماضي بيع أكثر من 17 ألف تذكرة، من بينها نحو 1700 لسياح أجانب، فيما لم تشهد السنوات الماضية بيع أكثر من 16 ألف تذكرة.

والأهرامات تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو وخفرع ومنقرع.