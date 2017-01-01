إبراهيم عيسى يكشف حقيقة إيقاف برنامجه التلفزيوني

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

حسم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجدل المثار بشأن توقف برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، بعد أن ترددت أنباء عن عودة البرنامج للبث من خلال مفاوضات بين عيسى وطارق نور رجل الأعمال المالك لفضائية “القاهرة والناس”

وذكرت مصادر لـ “إرم نيوز ” أن سبب الإيقاف يرجع إلى اتجاه مالك القناة لعمل توازنات مع الحكومة المصرية، خاصة بعد إلغاء معرض الأثاث السنوي “لومارشيه” مؤخراً لأسباب أمنية ما تسبب في خسائر فادحة لطارق نور، الذي يرعى المعرض.

وأكد عيسى في بيان صحفي، اليوم الأحد ، حصل “إرم نيوز” على نسخة منه ، توقف برنامجه من دون أن يتطرق للأسباب المباشرة بشأن التوقف.

وقال عيسى: “لا أجد من بلاغة اللغة ما يبلغ مدى امتناني وشكري لجمهور برنامج “مع إبراهيم عيسى” على محطتنا العزيزة القاهرة والناس، فقد أحاط الجمهور برنامجي باهتمام بالغ وتفاعل مدهش وجدل متجدد ونقاش واسع، جعل حلقات البرنامج على درجة من التأثير، الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تلفزيوني، ما ألقى عليه أعباء، وتعرض معه لأنواء، وأحيط بالضغوط، ففي الوقت الذي أسهم فيه في اتساع عقول، تسبب كذلك في ضيق صدور”.

وأضاف: “بكل حب لمن أحب البرنامج، ولمن اختلف مع صاحبه، وبكل اعتزاز برأي من وضع البرنامج موضع التقدير، وبكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية، فإنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج، حيث أظن أن مجريات الوقائع، وطبائع المقادير، تقود لأن أترك مساحة التعبير التلفزيوني لمرحلة أخرى، ووقت لعله يأتي”.

وتابع: “من هنا فإنني أوجه شكرًا وفخرًا عميقًا للإعلامي الكبير طارق نور، على مساحة النور الهائلة التي قدمها لي من خلال شاشة القاهرة والناس، والتي كنت أعبر فيها عن قناعاتي وحدي، دون أي تدخل أو تداخل بالمشاركة أو المسؤولية من هذه المحطة الجميلة، ذات الروح المختلفة، والجرأة المميزة، كما أعرب عن امتناني لزملائي المتألقين، نجوم العمل الصحفي، في فريق إعداد البرنامج، الذين كانوا نعم الزملاء وخير الرفقاء”.

وفي تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، قالت مصادر داخل فضائية “القاهرة والناس” إن السبب الرئيس لتوقف البرنامج، يرجع إلى اتجاه طارق نور، مالك القناة، لعمل توازنات مع الحكومة المصرية، خاصة بعد إلغاء معرض الأثاث السنوي “لومارشيه” مؤخراً لأسباب أمنية – بحسب الأمن – ما تسبب في خسائر فادحة لطارق نور، الذي يرعى المعرض.

وأضافت المصادر أن تصريحات عيسى تجاه البرلمان الصري، بعد أن صرح عبر برنامجه بأن نواباً بالبرلمان يستغلون حادث تفجير الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر الماضي، ونتج عنه سقوط عشرات الضحايا والمصابين، لإجراء تعديلات دستورية، خاصة بمدة بقاء الرئيس في الحكم، وهو ما اعتبره البرلمان إساءة له، كونه يسعى لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية فقط، وأكدوا احترامهم للدستور، الذي ينص على بقاء الرئيس في منصبه لفترتين “8 سنوات”، وتوعد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بملاحقة عيسى قضائيًا.

وذكرت أن توقف برنامج عيسى، جاء رغم عدم انتهاء العقد بينه وبين القناة، مشيرًا إلى أن رئيس تحرير البرنامج أخطر معديه بتوقفه، على أن تكون الحلقة التي ستذاع مساء اليوم الأحد، هي آخر حلقات البرنامج، كونها مسجلة عن حصاد العام 2016، ويظهر فيها بعض المسؤولين من بينهم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وإيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا، ونواب معارضون بالبرلمان.

وعن انتهاء الأمر دون إثارة أو جدل من عيسى، قالت المصادر: “الإثارة أمر غير مطلوب، خاصة حال وجود نية من أي قناة للتعاقد مع إبراهيم عيسى، والخروج الآمن هو الأفضل للجميع”.