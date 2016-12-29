بوتين للسيسي: رحلات الطيران الروسية إلى مصر ستستأنف “قريبا”

المصدر: وكالات

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم الخميس بأن رحلات الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل.

كانت الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر قد توقفت بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه أسقط الطائرة بقنبلة تم تهريبها في علبة للمشروبات الغازية.

وجاء في البيان “أكد الرئيس بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل.”

ولم يحدد موعد لاستئناف الرحلات الجوية.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص أيه321 وتشغلها شركة متروجيت في طريق عودتها إلى مدينة سان بطرسبرج وعلى متنها مواطنون روس بعد انتهاء عطلتهم التي قضوها في مدينة ومنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر. وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وقالت روسيا وحكومات غربية إن قنبلة كانت سببا في سقوط الطائرة كما قال الرئيس المصري لاحقا إن الإرهاب كان وراء الحادث. ولم يؤكد المحققون ذلك حتى الآن.

وعلقت بريطانيا رحلاتها إلى شرم الشيخ نتيجة لهذا الحادث كما أوقفت روسيا كل الرحلات إلى مصر والرحلات القادمة منها وهو ما أضر بشدة بالسياحة المصرية التي تمثل شريان حياة لاقتصاد البلاد المتأزم.