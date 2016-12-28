فيديو.. ماذا قال السيسي عن قضية رشوة “علي بابا” التي هزت مصر؟

المصدر: إرم نيوز - حسن خليل

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القضية التي هزت الأوساط الشعبية والسياسية وأجهزة الدولة، على مدار الساعات الماضية، وهي اتهام مدير عام المشتريات والتوريدات في مجلس الدولة “أبرز الجهات القضائية في مصر” بحصوله على رشاوى بقرابة 150 مليون جنيه، على مدار فترة ماضية.

وقال السيسي خلال افتتاحه مشروعات الاستزراع السمكي، في محافظة الإسماعيلية، إنه يوجه التحية والتقدير لرجال الرقابة الإدارية، مؤكداً أن الرقابة لن تستطيع وحدها مجابهة الفساد، بحسب قوله.

وأضاف: “لابد من محاسبة المخطئ، من يخطئ يحاسب، وأنا شخصياً لدي استعداد للمحاسبة، ولا يوجد أخد خارج المحاسبة، وليس معنى خطأ شخص في مؤسسة، أن تتم الإساءة للمؤسسة بأكملها أو مؤسسات الدولة”.

وتابع: “أتمنى أن تكون قضية رأي عام في محاربة الفساد، دون الإساءة لأحد، وأطالب المحافظين وقيادات الدولة بالتصدي للفساد ومراقبة المشروعات، ومن لايعرف كيفية المواجهة يتصل بي، وسأرشده عن ما يجب فعله”.

كما طالب الرئيس الحكومة بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، حيث تشهد حالة من الفوضى، وترك الأمور للتجار الذين يحددون أسعار السلع وفقاً للهوى، لدرجة جعلت السلعة الواحدة لها أكثر من سعر في أكثر من منطقة، داخل المحافظة الواحدة.

وطالب الرئيس المصريين بالوقوف إلى جانب الدولة لمدة 6 أشهر فقط، قائلاً: “الأمور ستكون أفضل من الآن، لكن نحتاج الوقوف بجانب الدولة 6 أشهر، والدولة جادة في تحركاتها”.

وأعلن الرئيس عن الانتهاء من 3 مشروعات للاستزراع السمكي في 2017، مؤكداً عدم وجود مشكلة في الاستعانة بخبرات أجنبية لسرعة الانتهاء من التنفيذ.

يذكر أنه تم القبض أمس على أحمد جمال الدين اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، بعد مراقبته من قبل الرقابة الإدراية، وضبط داخل منزله 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية من المشغولات الذهبية، إلى جانب أوراق ومستندات لملكيته عقارات وسيارات، وهي القضية التي أثارت جدلاً في مصر، ووصفها النشطاء بأنها “مغارة على بابا”.

وفي سياق آخر، ألقت الرقابة الإدارية خلال الساعات الماضية، القبض على “م.ف.ص”، رئيس الحي المتميز بالسادس من أكتوبر، برشوة قيمتها 100 ألف جنيه، من “ه.م” مقابل عدم تحرير مخالفات ضد المبنى الذى يقوم بإنشائه.