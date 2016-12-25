مقتل 13 مسلحًا في قصف للجيش المصري شمالي سيناء

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

قُتل 13 مسلحاً وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع للمسلحين بمحافظة شمال سيناء ( شمال شرقي البلاد)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام،:” إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش”.

وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة راجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.