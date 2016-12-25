مصر: مقتل منفذي عملية اغتيال العميد عادل رجائي

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية مساء السبت أن قوات الأمن قتلت منفذي عملية اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي والهجوم “الإرهابي” الذي استهدف كمينا أمنيا في محافظة المنوفية والذي تبناه ما يسمى بـ”لواء الثورة” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، أن “فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني”.

وتابع أنه “من خلال المعلومات والتحريات تم تحديد العناصر المشاركة في الحادثين المشار إليهما والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داوود بمدينة السادات صباح /يوم السبت/ 24 الجاري والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل “إرهابي” “.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة “لضبط العنصرين المشار إليهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما”.