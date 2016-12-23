مصر ترفض هبوط طائرة ليبية بإحدى مطاراتها

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال مصدر ملاحي بوزارة الطيران المصرية، إن بلاده رفضت اليوم الجمعة، هبوط طائرة ركاب ليبية، بإحدى مطاراتها، بسبب عدم وجود إخطار ملاحي مسبق.

وأوضح المصدر ذاته، أن مطار برج العرب شمالي مصر تلقى في وقت سابق اليوم إشارة من قائد إحدى الطائرات الليبية بالسماح له في الهبوط في المطار”.

وأضاف “تبين أن الطائرة الليبية ليس لها إخطار ملاحة، وتم رفض طلب قائد الطائرة، وعادت الطائرة مرة أخرى في طريقها إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس غربي ليبيا، الذي قدمت منه”.

ونفى المصدر ذاته أن يكون رفض هبوط الطائرة بالمطار المصري، له علاقة بحادث اختطاف الطائرة الليبية صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن الحركة بالمطار المصري تسير بشكل منتظم.

وصباح اليوم، تعرضت طائرة تابعة إلى “الخطوط الجوية الإفريقية” الليبية، لعملية اختطاف من قبل ليبيين اثنين، أجبراها على الهبوط بمطار مالطا، وانتهت الأزمة دون وقوع خسائر، بعد الإفراج عن جميع ركاب الطائرة وطاقمها ، وتوقيف الخاطفين من قبل السلطات المالطية، بحسب مصادر مختلفة معنية بالشأن.

ولم تصدر وزارة الطيران المصري، توضيحا بشأن رفض هبوط الطائرة الليبية حتى الساعة 16:45 ت.غ، غير أن المعتاد في الإجراءات الملاحية أن تتلافى الرحلة شروط الرفض حتى تتمكن من العودة مرة أخرى والهبوط في المطار المتوجهة إليه.

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار برج العرب بالإسكندرية، واقعة اختطاف طائرة مصرية كانت متوجهة في رحلة داخلية إلى العاصمة القاهرة، إذ غيّرت مسارها لتهبط في مطار لارنكا القبرصي، بعد تهديد أحد الركاب لطاقمها بوجود حزام ناسف بحوزته، قبل أن يتم تحرير جميع الركاب والقبض على المتورط دون حدوث أية خسائر في الأرواح.