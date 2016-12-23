تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تُرحّل دبلوماسيًا كنديًا

المصدر: أماني سلامة - إرم نيوز

رحّلت سلطات مطار القاهرة، مساء الخميس، دبلوماسيًا كنديًا إلى خارج البلاد، بعد منعه من الدخول لمصر، تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل، لوصوله من بيروت بجواز دبلوماسي، دون تأشيرة دخول مسبقة.

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار، لـ “إرم نيوز”، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 712 والقادمة من بيروت، تقدم أمير فريد، دبلوماسي كندي من أصل لبناني، لإنهاء إجراءات وصوله، للقيام بجولة سياحية، وتبين حمله جواز سفر دبلوماسيا دون تأشيرة دخول مسبقة.

وقام ضابط الجوازات بالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، حيث طلب تطبيق التعليمات، وعدم السماح بدخول الدبلوماسي الكندي.

ويقضي مبدأ المعاملة بالمثل، بضرورة حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة، على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، ما دفع عشرات الدول للتوقيع على اتفاقيات معاملة بالمثل، في العام الأول من تطبيقه.