ميشال عون يزور السعودية وقطر لبحث أوضاع المنطقة

المصدر: بيروت – إرم نيوز

يعتزم الرئيس اللبناني ميشال عون، زيارة كل من السعودية وقطر خلال الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري اللبناني رفيق شلالا، اليوم الثلاثاء إن “عون سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، وقطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل”.

وأوضح شلالا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، بأن “عون سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين بلاده وكل من الرياض والدوحة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة”.

وكان المستشار الخاص للعاهل السعودي، أمير مكة خالد الفيصل، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، قد وجها خلال زيارتين متتابعتين قاما بها إلى بيروت، شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعوة رسمية للرئيس اللبناني من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة بلديهما.

وفي حال لم يقم الرئيس اللبناني بأي زيارة خارجية حتى الاثنين المقبل، ستكون السعودية هي أول وجهة خارجية له بعد فوزه برئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتُعد إعادة ترتيب علاقات لبنان مع دول الخليج العربي، التي شهدت تأزما متصاعدا العام الماضي أبرز التحديات أمام عون.

وتوترت العلاقات السعودية اللبنانية، بسبب ما أسمته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما من حزب الله عقب الاعتداء على سفارتها في طهران مطلع 2016، بالتزامن مع تجميد مساعدات عسكرية سعودية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار.

وتتهم السعودية حزب الله بالموالاة لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، منذ 2012.