ليبيا.. خلاف حاد على شرعية تعيينات جديدة في حكومة الوفاق

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

لم تمض سوى ساعات قليلة على الإعلان عن سلسلة من التعيينات الجديدة في حكومة الوفاق الليبية حتى ارتفعت الأصوات الرافضة، إذ أصدر نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، عبدالسلام كاجمان، مساء الأحد، بياناً أعلن فيه رفضه للتعيينات المستحدثة جملة وتفصيلا.

وقال كاجمان في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرارات نائب رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري “صدرت دون تحقيق النصاب القانوني لإقرارها” من قبل المجلس الرئاسي، معتبرًا أن هذه القرارات “في حكم الملغاة إلى حين اجتماع المجلس الرئاسي وفق النصاب القانوني والبت فيها بما يتماشى والمصلحة العامة للدولة ويعزز التوافق بين أعضاء المجلس الرئاسي”.

وكان فتحي المجبري وهو نائب رئيس المجلس الرئاسي المكلف، أصدر جملة من القرارات عين بموجبها أشخاصا في جهاز المخابرات العامة وقوة مكافحة الإرهاب ووزارة العدل.

وقضت القرارات بتعيين فتح الله حسين عبدالكريم محمد رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، ومحمد محمود الزين آمرا لقوة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعيين عبد القادر علي التهامي مديرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتضمنت القرارات -أيضاً- تعيين المستشار إبراهيم خليفة بوشناف لحقيبة العدل، وطارق السنوسي يوسف العبيدي لحقيبة الاقتصاد والتجارة، وعلي محمود خير الله مسؤولا مكلفا بمهام حقيبة شؤون المصالحة الوطنية.