أولاند يصل بغداد وعلى أجندته الحرب على الإرهاب

المصدر: إرم نيوز - بغداد

وصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، غير محددة المدة، يبحث خلالها الحرب على الإرهاب.

وقال مصدر برئاسة الوزراء العراقية، إن الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم بغداد، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء، حيدر العبادي وعددا من المسؤولين العراقيين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “من المقرر أن يبحث أولاند سبل الحرب على الإرهاب مع المسؤولين العراقيين”.

ويخوض العراق حربًا ضد تنظيم داعش الذي احتل عددًا من المحافطات العراقية في 2014، إذ استطاعت قواته وبدعم التحالف الدولي استعادة عدد من تلك المحافظات.

ومن المنتظر أن يوجه أولاند تحية إلى الجنود الفرنسيين الموجودين بالعراق ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وعددهم نحو 500 جندي تدعمهم مقاتلات من طراز “رافال”.

وقام أولاند بأول زيارة له إلى العراق في الـ12 من سبتمبر/أيلول 2014.