النظام السوري يواصل خرق الهدنة باستئناف قصف “وادي بردى”

المصدر: بيروت- إرم نيوز

قال مسؤول في المعارضة السورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات النظام استأنفت قصف “وادي بردى” الخاضع للمعارضة في الشمال الغربي من دمشق، اليوم الأحد، بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات الجوية.

وهددت المعارضة أمس السبت، بـ”التخلي عن اتفاق الهدنة الذي رعته روسيا وتركيا، ودخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، في حال واصلت الحكومة السورية وحلفاؤها انتهاكه”.

وقال المرصد السوري وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة النظام، إن “المئات من المدنيين غادروا الوادي في اليوم السابق قاصدين مناطق قريبة خاضعة للحكومة”.