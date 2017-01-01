بالفيديو.. المالكي يروي كواليس إعدام صدام حسين مدعيًا أنه أجبر الأمريكيين على التنفيذ

المصدر: بغداد - إرم نيوز

بمناسبة مرور عشرة أعوام على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تحدث رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن عملية إعدام الرئيس العراقي وملابساتها.

وصادف إعدام صدام حسين أول أيام عيد الأضحى العام 2006.

وزعم المالكي أنه أصرّ على تنفيذ الإعدام في اليوم نفسه الذي كان سيتم فيه نقل صدام إلى خارج البلاد، مقرًا بأن المقربين منه كانوا خائفين من تنفيذ الإعدام.

وادعى المالكي الذي وقع على قرار تنفيذ الإعدام أنه هدد الأمريكيين بمهاجمتهم إذا لم يسلموا صدام لتنفيذ الإعدام.

ويعتقد كثيرون أن سنوات حكم المالكي الطائفية من أبرز أسباب ظهور داعش وسيطرته على مناطق واسعة في العراق.