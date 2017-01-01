عشرات القتلى والجرحى في هجوم لداعش على النجف

المصدر: بغداد- إرم نيوز

أسفر هجوم نفذه تنظيم داعش على مدينة النجف وسط العراق، عن مقتل سبعة من الشرطة العراقية، وإصابة 25 من منتسبي القوات الأمنية والمدنيين.

وذكرت قناة العراقية الحكومية، أن “مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا اليوم نقطة تفتيش في منطقة القادسية بمحافظة النجف؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى”، مشيرة إلى وقوع انفجار وإطلاق قذائف هاون باتجاه المنطقة.

وكشف مصدر أمني لوكالة محلية تبث من محافظة النجف، أن “مجموعة مسلحة تستقل سيارة من نوع (جي اكس أي ار) فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المواطنين في سوق شعلان القريب من سيطرة ناحية القادسية (بمحافظة النجف)”، مبينا أنه “حين أوقفت القوات الأمنية السيارة فجرها انتحاريان كانا يستقلانها”.

وأضاف المصدر أن “الهجوم أسفر عن مقتل ستة من الشرطة العراقية، وإصابة 25 من منتسبي القوات الأمنية والمدنيين”.

وتضم المدينة مرقد الإمام علي بن أبي طالب والحوزات الدينية ومرجعيات شيعية بينهم آية الله علي السيستاني.