غارة جوية تقتل أمير ولاية الرقة بتنظيم داعش

المصدر: دمشق- إرم نيوز

قالت مصادر إعلامية إن القيادي في تنظيم داعش أبو حسين التونسي قتل و4 من مرافقيه بغارة جوية للطيران التركي على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مساء الخميس.

و”التونسي” يُعتبر من أبرز المسؤولين في التنظيم، حيث كان يشغل منصب “أمير ولاية الرقة” قبل أن يأتي إلى مدينة الباب للإشراف على المعارك الدائرة على أطراف المدينة.

وفي الإطار ذاته، قتل 7 مدنيين وأصيب أكثر من 22 آخرين في قصف لطائرات التحالف الدولي على بلدة دبسي عفنان( 70 كم غرب مدينة الرقة) شمال سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة/ 50 كم غرب الرقة/ إن 7 أشخاص قتلوا بينهم 3 أطفال وإصابة 22 آخرين بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة حرجة جراء قصف لطائرات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن المنازل التي تعرضت للقصف هي منازل مدنية وليست مقارا لتنظيم داعش .