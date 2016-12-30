القطراني يحذر مصرف ليبيا المركزي من صرف أموال لحكومة الوفاق

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

حذر العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، علي القطراني، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من صرف أية أموال للمجلس.

وقال القطراني في مداخلة له على قناة ليبيا “الحدث” إن “الكبير إن تجرأ وصرف أية أموال دون الرجوع لمجلس النواب ولجنته المالية، فسيتحمل المسؤولية كاملة، ويعرضه للمحاسبة مستقبلًا”.

وأعلن القطراني وزميله في المجلس، باعتبارهما يملكان حق النقض، رفضهما صرف أي أموال للرئاسي لأنها “ستصرف لصالح الميليشيات والمصالح الشخصية”، على حد قولهما.

كما استبعد القطراني “قرب حصول المجلس وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب على الأموال، في ظل عدم قيام البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري بوصفه السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا”، على حد تعبيره.