شبهات فساد جديدة تلاحق نتنياهو

المصدر: القدس – إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، إن شبهات فساد جديدة تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن تفاصيلها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، ترجيحها أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندل بليت، إلى الشرطة قريبا بإجراء “تحقيق وليس تدقيقا في قضية جديدة تتعلق بنتنياهو”.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية أي بيان بهذا الشأن، فيما لم توضح الإذاعة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، رغم الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذه القضية.

من ناحيتها، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء إن “الشرطة تحقق خلال الأسابيع الأخيرة في قضية جديدة تحوم في إطارها شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء”.

وأضافت الصحيفة أنه “تم الشروع بهذا التحقيق في أعقاب معلومات كثيرة نقلها مصدران استخباريان إلى الشرطة”.

أما صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية فذكرت: “بعد أشهر طويلة من الفحص الذي لا يعرف عنه إلا القليل، من المتوقع أن تنتقل الشرطة خلال الأيام القريبة إلى التحقيق الجنائي الكامل في قضية تتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

بدورها، أفادت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن “التحقيق الذي يُجرى بأمر من المستشار القانوني للحكومة، يشمل فحص شبهات تتعلق بتلقي رشوة وغرض ما بالخداع في ظروف خطيرة”.

وأضافت المحطة:”طلبت الشرطة من المستشار الانتقال إلى التحقيق الجنائي الكامل والعلني، ومن المتوقع أن يصادق مندلبليت على ذلك خلال الأيام القريبة، وفي أبعد حد الأسبوع المقبل”.

وخلال السنوات الماضية برزت شبهات بالفساد ضد نتنياهو، لكن لم يجرِ اتهامه في أي منها.

في هذا الصدد، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها: “منذ انتصاره في الانتخابات وقبل ذلك تبذل مصادر معادية له جهودا جمّة بهدف إسقاطه موجهة إليه ولأفراد عائلته اتهامات كاذبة”.