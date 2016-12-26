التحالف: تطهير الموصل والرقة من “داعش” قد يستغرق عامين

المصدر: بغداد- إرم نيوز

قال قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش“، الفريق ستيفن تاونسند، إن عملية تطهير مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من التنظيم “قد تستغرق عامين”، دون أن يحدد سقفا زمنيا معينا.

جاء ذلك في تصريحات لموقع “ذا ديلي بيست”، الاثنين، أشار فيها تاونسند إلى أن القوات الأمنية العراقية حققت تطورًا كبيرًا على الأرض خلال محاربتها ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف تاونسند أن الجيش العراقي تمكن من الدخول في أحياء سكنية بالموصل بالدبابات.

وتابع: “لا اعتقد أننا قدمنا لهم (الجيش العراقي) التدريب بخصوص عمليات اقتحام المدن بالدبابات، إلا أنهم تعلموا ذلك أثناء الحرب”.

وبدأت الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدعم من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها “داعش”، في يونيو/حزيران 2014.

وفي الرقة معقل “داعش” في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي، مطلع الشهر الماضي عن بدء عمليات استعادة المدينة من قبضة التنظيم “خلال أسابيع”.