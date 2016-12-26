في آخر ظهور لبشار الأسد.. لماذا خطف “جاكيته” الأضواء ؟

المصدر: إرم نيوز

خطفت سترة (جاكيت) الرئيس السوري بشار الأسد الأضواء في آخر ظهور علني له، لدى زيارته كنسية صيدنايا بريف دمشق، يوم أمس الأحد للاحتفال بعيد الميلاد.

ويبدو أن الأسد تعمد ارتداء جاكيته للمرة الثانية، في دلالة على “التقشف” الذي ينتهجه في حياته الخاصة، وفق ما عبر عنه مؤيدوه وأنصاره.

واعتبر ابن سفير سوريا السابق أن بشار الأسد ليس له نظير على مستوى رؤساء العالم بسبب الجاكيت.

ورأت إحدى صفحات الـ”فيسبوك” الداعمة للنظام في جاكيت بشار الأسد البرهان الساطع لسبب تعلقهم بالرئيس السوري.

وكان الأسد قد ظهر بنفس الجاكيت في تقرير تلفزيوني بث قبل نحو عامين برفقة أحد المقاتلين في حي جوبر الدمشقي.