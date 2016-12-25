النظام السوري يعد إيران بالحصة الأكبر من إعادة الإعمار

المصدر: طهران- إرم نيوز

قال السفير السوري لدى طهران عدنان محمود، إن القطاع الخاص في إيران سيكون له الأولوية في إعادة المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة المعارضة.

وأوضح محمود خلال اجتماعه برئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية غلام حسين شافعي، أن “هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين إيران وسوريا في مجالات الصناعة والمناجم والزراعة والإنتاج المشتركة”، لافتًا إلى أن “الحكومة السورية ووفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تسمح بدخول السلع والبضائع الإيرانية إلى سوريا دون رسوم جمركية أو ضرائب”.

وكشف عدنان محمود عن حاجة سوريا إلى ترميم البنى التحتية الاقتصادية ومنها خطوط نقل الكهرباء ونقل السلع، مطالبا الشركات الإيرانية بتقديم مشاريعها في هذا المجال.

وبدوره، اعتبر شافعي أن طهران “لديها خطط خاصة لإعادة إعمار سوريا”، مشيرًا إلى “أن القطاع الخاص في إيران وضع خططا دقيقة فيما يتعلق بإعمار سوريا”.

وبلغت حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 105 ملايين و455 ألف دولار، فيما بلغت قيمة السلع التي استوردتها إيران من سوريا خمسة ملايين و165 ألف دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب تقرير لمؤسسة تنمية التجارة الإيرانية.