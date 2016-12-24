عباس: قرار وقف الاستيطان يفتح بابًا من أجل المفاوضات والسلام

المصدر: بيت لحم - إرم نيوز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يعني أن القضية الفلسطينية قد حُلت، وإنما يفتح بابًا من أجل المفاوضات.

وأضاف عباس، في كلمة له خلال حفل استقبال أقامته بلدية بيت لحم جنوب الضفة الغربية بمناسبة أعياد الميلاد: “أمس احتفلنا بانتصار معنوي وهو الحصول على قرار أممي يقول إن الاستيطان غير شرعي”.

وتابع: “لا نعرف لماذا ينزعج الآخرون من هذا القرار؟ فالاستيطان غير شرعي”.

ومضى قائلاً: “هذا القرار لا يعني أن القضية قد حلت، وإنما يعني أننا قد فتحنا الباب من أجل المفاوضات ومن أجل السلام، ومن أجل الوصول إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

واعتمد مجلس الأمن مساء أمس الجمعة، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لا دولة فلسطينية بدون القدس، وقال: “نتمنى أن تتحقق المصالحة في العام المقبل حتى تعود غزة إلى حضن الشرعية، وأنه دون غزة لا توجد دولة فلسطينية، ولا دولة في غزة”، معرباً عن أمله بأن يأتي عيد الميلاد القادم، وقد تمتع الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية.