القاهرة تعلن إطلاق سراح 49 مصريًا احتجزهم الحوثيون باليمن

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعلنت القاهرة، اليوم السبت، إطلاق سراح 49 مصريًا كانوا محتجزين لدى الحوثيين باليمن، بمساعدة أطراف إقليمية وأممية، مشيرة إلى أنها تنهي إجراءات عودتهم للبلاد.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان: “تم أمس الجمعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في مدينة صنعاء باليمن، وذلك بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي، والذي يمارس مهام عمله من الرياض، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية”.

وشملت اتصالات الإفراج عن المحتجزين وفق الوزارة “العديد من المسؤولين، فضلًا عن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واللجنة الدولية الصليب الأحمر، وأطراف إقليمية أخرى”.

وأشار بيان الخارجية إلى أن “المواطنين المحتجزين، وعددهم يقدر بنحو 49 شخصًا، عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة غرب اليمن، والسفير المصري حاليًا ينهي إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن”.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كشفت الخارجية المصرية، لأول مرة عن وجود مواطنين يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، محتجزين في السجن الاحتياطي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، دون الإشارة إلى موعد احتجازهم أو تفاصيل إضافية عنهم.

ومؤخرًا، أرسل أهالي المحتجزين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية بمصر للإبلاغ عن معلومات بخطف أبنائهم من قبل الحوثيين في اليمن نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون مزيد من التفاصيل، وفق تقارير محلية.