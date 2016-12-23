السودان يسلّم تونس أحد مخططي هجوم باردو

المصدر: تونس- إرم نيوز

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إن السلطات السودانية سلمت تونس أحد القياديين بتنظيم داعش بناء على بطاقات جلب دولية بحقه.

وصرح المتحدث باسم الرسمي باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أن السلطات السودانية سلمت تونس المدعو معز الفزاني المتورط في قضايا إرهابية أبرزها التخطيط لهجوم باردو، بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية ومناشير التفتيش الصادرة في حقه.

وأضاف السليطي لوكالة الأنباء التونسية أن الفزانى يعد من أهم قيادات تنظيم داعش، وكان حلقة الوصل التي يمر بها أغلب العناصر الإرهابية التي يتم توجيههم إما الى سوريا أو لتلقى تدريبات عسكرية في ليبيا ، ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وبحسب نفس المصدر فإن الفزانى متورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية في18 آذار/مارس العام الماضي ومحاولة تفجير ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير في30 تشرين أول/أكتوبر .2013

وإلى جانب الفزاني يقاتل آلاف من التونسيين في بؤر التوتر خارج البلاد في صفوف تنظيمات متشددة.

وقدرت السلطات عددهم بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا والعراق وليبيا لكن تقارير دولية تشير إلى أعداد أكبر.