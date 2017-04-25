تعرّف على أكبر الكائنات المكتشفة على وجه الأرض (فيديو غرافيك)

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

عندما نقارن أنفسنا مع الكائنات العملاقة التي عاشت على الأرض ندرك صغر حجمنا، ولحسن حظنا أننا لا نزال على قيد الحياة.

وفي استعراض مقتضب لأكبر الكائنات المُكتشفة على وجه الأرض والتي ربما لم تسمع عنها من قبل حتى الآن، تأتي في المقدمة:

1- أفعى التيتانوبوا

التي عاشت على الأرض قبل 60 مليون عام، وكانت تأكل التماسيح العملاقة وتقتل فريستها بسحقها حتى الموت وقد بلغ طولها 13 مترًا ووزنها 1.2 طن.

2- ضفدع الشيطان

في العام 2008 اكتشف العلماء أكبر ضفدعٍ عاش على الأرض قبل 70 مليون عام حيث كان يأكل صغار الديناصورات وبلغ طوله 40 سم ووزنه حوالي 5 كغم.

3- فيل آسيا العملاق

عاشت هذه الأفيال العملاقة في آسيا الوسطى قبل 23-35 مليون عام ويُعتقد أنها أكبر الثدييات على الأرض وقد بلغ وزن هذا الحيوان العملاق 24 طنًا وطوله حوالي 5 أمتار.

4- عقرب البحر

في العام 2007 اكتشف العلماء مخلب عقرب ناماد جايكلوبتروس البحري الذي بلغ طوله 2.5 متر وعاش قبل 390 مليون عام.

5- القوارض العملاقة

في العام 2008 اكتشف العلماء بالصدفة سلالة جديدة من القوارض يضاهي حجمها الثيران حيث عاش هذا القارض العملاق قبل 2-4 مليون عام وبلغ وزنه حوالي طن.

6- قرش السن العملاق

امتلك هذا القرش العملاق الذي عاش قبل 16 مليون عام فكًا أقوى من فك الديناصور وقد وصل طوله لحوالي 15 مترًا وكان وزنه يبلغ 30 ضعف وزن القرش الأبيض العملاق.

7 – الكنغر العملاق قصير الوجه

انقرضت الأسلاف العملاقة للكنغر المعاصر من أستراليا قبل 40 ألف عام بسبب صيد البشر حيث بلغ وزنها حوالي 500 كغم وطولها 2.7 متر.

8 – البطريق العملاق

عاشت هذه البطاريق العملاقة قبل 36 مليون عام في الطقس الاستوائي بأمريكا الجنوبية وبلغ طولها 1.5 متر.

9 – الحوت الأزرق

يُعتبر الحوت الأزرق من أكبر الثدييات التي عاشت على الكوكب حيث يصل وزنه 135 طنًا وطوله 35 مترًا ويعيش لحوالي 80-90 عامًا.

10 أرجنتينوسورس

يُعد هذا الحيوان الأكبر على الإطلاق في تاريخ الحياة على الأرض ويُعتقد أنه عاش قبل 100 مليون عام في أمريكا الجنوبية خلال العصر الطباشيري، ويبلغ ارتفاعه 21 مترًا ولكن على الرغم من حجمه الهائل إلا أنه مخلوق نباتي.