فيديو كليب المتحول الجنسي “نور” يثير استياء وانتقاد المغاربة

قرر المتحول الجنسي المغربي نور الدين طالبي الشهير بالراقصة نور أن يتوجه بعد الرقص إلى مجال الغناء فأصدر فيديو كليب على يوتيوب بعنوان “طاكسي” ، أثار الكثير من السخرية و الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ابرز ما أثار غضب المدونين، ارتداء “نور” لزي على شكل العلم المغربي، مما اعتبروه إساءة للمملكة واستخفافا برمز من رموزها ، فيما علق بعضهم ساخرا بالقول إنها تطمع في وسام ملكي لتكريمها على وطنيتها.

وسخر آخرون من تصميم نور الدين على كونه امرأة، فيما ركز البعض على الرداءة الفنية للفيديو على مستوى الشكل و المضمون، ومنهم من قارنه بالفيديو كليب المصري “ركبني المرجيحة”.

والراقصة نور أول شخص يعلن تحوله الجنسي بالمغرب، وخضع لعملية تعديل جنس بمصحة في مدينة لوزان بسويسرا، ويثير ظهوره في أي موقع إلكتروني ردود فعل سلبية من طرف أغلبية المغاربة، لكنه يحقق مشاهدات عالية على اليوتيوب.