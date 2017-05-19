هل هبطت كائنات فضائية على الأرض قبل ملايين السنين؟ (صور)

ادَّعى رجل روسي، يُدعى “فالينتين دغتيريوف”، أنه وجد أدلة على هبوط سفينة فضاء غريبة عملاقة في القارة القطبية الجنوبية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد نشر الرجل صوراً لحطام هذا الصحن الفضائي الذي رصده أثناء تحليل صور غوغل إيرث للقارة القطبية الجنوبية.

وادَّعى “فالينتين دغتيريوف” أن الصحن الفضائي المذكور يبلغ طوله حوالي 1900 قدم ، وقد جذبت الصور التي نشرها مئات الآلاف من المتابعات.

ومع ذلك، شكك العديد من المعلّقين في هذا الأمر، حيث اعتقد كثيرون أن الصور تظهر نتوءات صخرية على جبل قاحل.

وادّعى صائد الكائنات الفضائية ديغتيريوف أن الحطام الغريب المفترض أصبح مرئياً بسبب ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

وقال: “تحطمت سفينة الفضاء الضخمة في القارة القطبية الجنوبية، منذ ملايين السنين، لقد سقطت على الجبل الكبير، ويبلغ ارتفاعها 600 متر، وأصبحت مرئية بعد ذوبان الجليد”.