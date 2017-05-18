شيرين تحيي الشهر المقبل حفلين فنيين في تونس

تحيي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا فنيًّا في الدورة الـ 53 لمهرجان قرطاج الدولي، في الـ 28 من تموز/ يوليو المقبل، كما وينتظر أن تحيي شيرين حفًلا آخر، في المهرجان الدولي بقابس، جنوب تونس، في الـ 29 من تموز/ يوليو.

وكانت شيرين أحيت حفلًا ناجحًا، العام الماضي 2016 في المهرجان الدولي بصفاقس، تابعه نحو 9 آلاف من جمهور الفنانة المصرية.

وكشفت وسائل إعلام عن نيّة إدارة المهرجان الدولي بقرطاج برمجة عرضين لكل من الفنانة الأمريكية مادونا والفنان الفرنسي شارل أزنافور، غير أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا الاختيار باعتبار التكلفة كبيرة للتعاقد مع مادونا وأزنافور.

واشترطت مادونا تعقيم محيط مسرح قرطاج الأثري، وهو ما جعل إدارة المهرجان تسرع في نفي مشاركة هذين الفنانين.

وأكدت إدارة المهرجان أنّ البرنامج جاهز، ولا يتضمّن لا مادونا ولا شارل أزنافور، مشيرة إلى مراعاة خصوصية الوضع الاقتصادي لتونس، مع المحافظة على البعد الترفيهي للمهرجان.