هند صبري لـ”إرم نيوز”: محظوظة لعرض “حلاوة الدنيا” في رمضان المقبل

تبذل النجمة التونسية هند صبري مجهوداً كبيراً بسبب انشغالها بتصوير عملين في وقت واحد، الأول فيلم “الكنز” مع المخرج شريف عرفة والثاني مسلسل “حلاوة الدنيا”، الذي تتعاون فيه مع ظافر العابدين للمرة الثالثة.

وعن الصعوبات التي تواجهها بسبب الجمع بين عملين في وقت واحد قالت هند صبري: “الحمد لله أنني أعمل شيئاً أحبه، الفن عمل ممتع وتعب التصوير يزول أمام مشهد جميل وأمام رضا الناس والنقاد، فقد وفقني الله هذا العام في اختيار فيلم (الكنز) على شاشة السينما ومسلسل (حلاوة الدنيا) على التلفزيون.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “سعيدة بالتعاون مع المخرج المتميز شريف عرفة في الكنز وخاصة أنني تعاونت معه قبل ذلك في فيلم الجزيرة وهو مخرج واع وله رؤية والحقيقة أنه دائمًا يكتشف زوايا جديدة في شخصيتي الفنية وأرى أن الكنز سيكون علامة في السينما المصرية، خاصة وأن الموضوع جيد والإنتاج ضخم وفريق العمل متميز”.

وعن المنافسة في شهر رمضان قالت هند صبري: “لا أحب كلمة منافسة وأرى أن الجمهور ينحاز للعمل الجيد وأتصور أن ماراثون دراما 2017 سيكون غنيًا وثرياً على مستوى التكنيك وعلى مستوى الأفكار والموضوعات المطروحة”.

وحول ما تردد عن تدخلها في اختيار فريق عمل مسلسل “حلاوة الدنيا” خاصة وأن ظافر عابدين يشاركها للمرة الرابعة أضافت: “لا أتدخل في اختيار فريق العمل، أنا مؤمنة بدوري كممثلة ولكنّ هناك تشاورا دائماً يحدث بين أسرة العمل ولا أفرض أي ممثل على جهة الإنتاج، أنا ممثلة فقط كما أن ظافر عابدين فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويسعدني العمل معه”.

وبشأن الاهتمام بعرض أعمالها خلال شهر رمضان قالت: “أنا محظوظة بكل تأكيد لأن أعمالي تعرض في رمضان فقد سبق وعرض لي (عايزة أتجوز وإمبرطورية) وهذه الأعمال شهدت نجاحاً كبيراً بسبب ارتفاع نسبة المشاهدة في رمضان ولكنني مؤمنة أيضًا في الوقت نفسه بأن العمل الجيد يفرض نفسه ويصنع نجاحاً تحت أي ظرف”.

وعن تجربتها في الإنتاج وهل توجد نية لتكرارها قالت: “لم أندم على خوض تجربة الإنتاج وإذا وجدت فكرة جيدة ولم تتحمس لها شركة إنتاج سوف أقوم بإنتاجها، أنا مؤمنة بأن الإنتاج مغامرة ومؤمنة -أيضًا- بأن الإنسان يجب أن يدافع عن أفكاره وينحاز لقناعاته مهما كلفه الأمر”.