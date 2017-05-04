3 فنانات ينتقلن من التمثيل إلى الإنتاج بعد رمضان

المصدر: صفوت دسوقي – إرم نيوز

قررت عدد من الفنانات دخول مجال الإنتاج الفني بعد شهر رمضان مباشرة لـ”تقديم أفكار تتناسب مع قناعاتهن وميولهن المهنية”، على حد تعبيرهن.

في المقدمة تأتي الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بفيلم من بطولة عدد من الوجوة الجديدة، وقد أشرفت بنفسها على كتابة السيناريو، وتقدم في الفيلم قضية التحول الأخلاقي الذي طال المجتمع بعد ثورة يناير.

وفى تصريح خاص لـ”إرم نيوز” قالت نبيلة عبيد إن “الإنتاج مسألة ليست جديدة علي، فأنا أمتلك شركة أفلام نبيلة عبيد وقد سبق وقمت بإنتاج مجموعة من الأفلام المهمة منها (الوحل) والآن قررت خلق فرصة لمجموعة من الشباب الواعد، ولذا تحمست لإعادة الحياة إلى شركتي القديمة، وسوف أبدأ التصوير بعد العيد مباشرة”.

الفنانة سميرة أحمد أيضا لديها خبرة كبيرة في مجال الإنتاج الفني، ومن أبرز الأعمال التي تحمست لإنتاجها وحققت نجاحا كبيرا فيلم “البريء” بطولة الراحل أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وتقول الفنانة سميرة أحمد لـ”إرم نيوز”: “أنا مؤمنة جدا بدور الجيش في حماية مصر وقد فقدت شقيقي في الحرب وقررت أن أنتج فيلما يجسد عظمة الجيش، ولن أبخل في الإنتاج لأنني أريد تقديم فيلم يظل علامة في تاريخ مصر السينمائي، وقد بدأت بالفعل في التجهيز للعمل وسيكون التنفيذ بعد رمضان مباشرة”.

ورغم الحضور القوي للفنانة وفاء عامر على الساحة، إلا أنها أيضاً قررت دخول عالم الإنتاج، وأكدت لـ”إرم نيوز” أنه بالرغم من انشغالها فى تصوير دورها في مسلسل “الطوفان”، إلا أنها لم تستطع أن تمنع نفسها عن قراءة سيناريو جيد لدكتور مصري مقيم في الخارج، وتدور القصة حول أم مسيحية تفقد ابنها في أحداث ماسبيرو، التي أعقبت ثورة 25 يناير، مضيفة “أنا متحمسة لهذا الدور ومتحمسة أيضا لإنتاجه، وأرى أنني سأحقق نجاحا كبيرا فيه، وسأبدأ التحضير للعمل بعد شهر رمضان الكريم”.