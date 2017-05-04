بالصور.. انتهاء تصوير مسلسل “هواجس عابرة”

المصدر: دمشق- إرم نيوز

اختتم المخرج السوري مهند قطيش تصوير مشاهد مسلسل “هواجس عابرة” من تأليفه بالشراكة مع حسن مصطفى، وإنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني.

وجمعت المشاهد الأخيرة التي تم تصويرها في محافظة طرطوس على الساحل السوري نجوم العمل قبل اكتمال تصوير العمل الذي دارت كاميرته بين دمشق والسويداء وطرطوس.

يشارك في بطولة العمل كاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فادي صبيح، خالد القيش، جيني إسبر، نادين تحسين بك، جرجس جبارة، سوسن أبو عفار، ريم زينو، أندريه سكاف وغيرهم.

والعمل بحسب بيان صحفي للمكتب الإعلامي للعمل، اجتماعي إنساني “منفصل متصل” يقدم حالة وسطية بين الكوميديا والأعمال الاجتماعية المعاصرة، معتمدًا على عشر شخصيات أساسية تمتد محاورها على كل حلقات العمل ولكل منها هاجسها. يجمعها طابق مشترك في مبنى بإحدى ساحات المدينة.

يشار إلى أن العمل توقف عن التصوير لفترة طويلة أرجع البيان الصحفي أسبابها إلى حالة الطقس التي لم تكن مناسبة لتصوير بعض المشاهد، إضافة إلى بعض الظروف الإنتاجية.