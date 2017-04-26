كيف يخطط مورينيو لـ”سنوات أفضل” مع مانشستر يونايتد؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يمكن لفريقه أن يتطلع إلى “سنوات أفضل” بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية وبلوغ قبل نهائي الدوري الأوروبي، وقال إنه بدأ يتلمس النجاح في موسمه الأول.

ويعتبر الموسم متباينًا ليونايتد الذي أحرز لقبه الأول تحت قيادة مورينيو، لكنه في الوقت ذاته يواجه صعوبات لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

لكن سيكون بوسع يونايتد أيضا التأهل لدوري الأبطال عن طريق التتويج بلقب الدوري الأوروبي، حيث سيواجه سيلتا فيغو في ذهاب الدور قبل النهائي في الرابع من مايو / أيار.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن مورينيو، قوله: “أستطيع القول إن هذا الموسم يمكن أن يكون الأول ضمن خمسة أو ستة أو سبعة مواسم مقبلة.. يمكن أن يكون الموسم الأول لسنوات أفضل”.

وأضاف: “ورغم واقع أننا في الموسم الأول فقد حققنا الفوز بالفعل ولدينا فرصة للقيام بأشياء جيدة حتى نهاية الموسم”.

وتابع: “إذا نجحنا في الفوز بالدوري الأوروبي واللعب في كأس السوبر الأوروبية في أغسطس أمام الفائز بلقب دوري الأبطال فهذا الأمر سيكون رائعًا”.

ونفى مورينيو أن يكون قد تعمد انتقاد المدافع لوك شو والمهاجم أنطوني مارسيال بشكل علني من أجل تحفيزهم.

وقال مورينيو: “هذا ليس نهجًا نفسيًا، هذا أمر منطقي، عندما يقدم المرء أقصى ما لديه لا يمكن مطالبته بالمزيد”.

وأضاف: “بعض الناس لا تقدم كل ما تملك وهنا يكون الحديث.. عليهم القيام بذلك وعندما فعلوا ذلك شعرت بالسعادة بغض النظر عن شكل الأداء نفسه”.

وسيلعب يونايتد مع جاره سيتي في قمة مانشستر، غدا الخميس.