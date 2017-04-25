المسلسل المغربي “مومو عيني” كوميديا و دراما ورومانسية في طبق واحد

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

قارب المخرج المغربي هشام الجباري على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل “مومو عيني” بمدينة الدار البيضاء،والذي يعتزم تقديمه في شهر رمضان المقبل على القناة الأولى ، وهو العمل الذي أعاد نجم الكوميديا محمد الجم إلى الشاشة الصغيرة بعد 5 سنوات من الغياب.

والعمل من تأليف الممثلة سناء عكرود التي سبق أن شاركت في الفيلم المصري “احكي يا شهرزاد”، ويدور حول قصة حب تجمع شابين و تثير المشاكل بين عائلتيهما، وتبرز الشد و الجذب الذي يطبع علاقة الأبناء بالآباء . ويجمع المسلسل بين الطابع الكوميدي و الدرامي و الرومانسي حسب تصريح المؤلفة و المخرج .

يتميز المسلسل بمشاركة عدد من النجوم المغاربة ، مثل أنس الباز الذي يتقمص دور العاشق أمام سناء عكرود،ثم نعيمة إلياس و فضيلة بنموسى ، كما أن المخرج هشام الجباري له عدد من التجارب الناجحة ، أبرزها سلسلة دار الورثة التي حققت نجاحاً كبيراً.

أما محمد الجم فهو من ابرز المسرحيين المغاربة ، كمؤلف وكمخرج وكممثل ، وواحد أعمدة فرقة المسرح الوطني إلى جانب نزهر الركراكي (والدة سعد لمجرد) وعدد من النجوم الآخرين ، كما قدم للتلفزيون الكثير من المسلسلات الكوميدية الممتعة و الهادفة ، مثل سيت كوم “سير حتى تجي” الذي ينتقد العمل الإداري ،و “العام طويل” الذي ركز على سلبيات التعليم الخصوص وغيرها.