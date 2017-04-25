مؤسس “ويكيبيديا” يطلق خدمة جديدة لمكافحة الأخبار الكاذبة

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أطلق مؤسس موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية، جيمي والس، اليوم الثلاثاء، موقعاً معلوماتياً مجانياً بعنوان “ويكي تريبيون”، يقوم على بناء حلقة وصل بين الكتاب المتطوعين وعدد من الصحفيين المحترفين بهدف التصدي للأخبار الكاذبة المنتشرة على مواقع الإنترنت.

وأفاد والس عبر الموقع التجريبي لـ”ويكي تريبيون” بأن تلك الخدمة ستقوم على توظيف 10 موظفين في بداية الأمر يحصلون على مرتبات ثابتة كجزء من الهدف الأساس لمشروعه.

وفي حديث مع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، قال والس إن مشروع “ويكي تيريبيون” يرفع شعار “الأخبار من الناس إلى الناس”.

وأوضح أن مشروعه الجديد “سيسمح بأن يؤدي الكاتب المتطوع عمله بشكل متوازٍ مع الصحفي المحترف الموظف في المشروع”.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يرى مؤسس “ويكي تريبيون” أن عملية مراقبة الأخبار والموضوعات المنشورة عبر فريق من المحترفين، تتوافق مع رغبة القراء في الحصول على المعلومات الدقيقة والجذابة في الوقت ذاته.

وأضاف والس: “يشعر الناس بقلق بالغ إزاء التأكد من وجود معلومات عالية الجودة تستند إلى الحقائق، لذلك أعتقد أنه سيكون هناك طلب كبير على خدمتنا”.

وحول طبيعة تمويل الصحفيين العاملين في “ويكي تريبيون”، أشار والس ضمن المعلومات الواردة على الموقع الرسمي لمشروعه إلى أن “المرتبات الشهرية للصحفيين الموظفين سيتم تحصيلها من المساهمات المالية الشهرية التي يقدمها عدد من المتطوعين”.

وفي حالة عدم تمكن الموقع من جذب الصحفيين العشرة الذين يطمح أن يكونوا المؤسسين الأوائل لهذا المشروع المعلوماتي، سيعيد مؤسس “ويكي تريبيون” أي مساعدات مالية قد وصلت لموقعه إلى المساهمين بها.

وحتى اللحظة، حصل موقع “ويكي تريبيون” على ثقة 483 مساهما بتبرعات مادية، في حين لم يتم توظيف أي صحفي من الصحفيين العشرة، وفق المعلومات الواردة على الموقع الرسمي لذلك الموقع الناشئ.

ويأمل والس أن تنطلق تلك الخدمة قبل الثامن من يونيو/حزيران المقبل، الموعد المرتقب لإجراء الانتخابات البريطانية العامة المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي كان مقررًا لها العام 2020.

ويبرر والس تاريخ انطلاق موقعه الجديد، قائلاً: “نسعى إلى أن يساعد فريق المتطوعين والصحفيين في (ويكي تريبيون) في تغطية أحداث كبيرة كالتي تحدث في الولايات المتحدة وبريطانيا؛ لذا أتمنى أن نشارك في تغطية الانتخابات المقبلة كجزء من توثيقنا للسياسات البريطانية”.

وتعد “ويكيبيديا” موسوعة رقمية متعددة اللغات، انطلقت في 2001، ويستطيع أي شخص التحرير فيها دون تسجيل، كما يمكن لأي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره.