بواسطة الذكاء الاصطناعي.. العثور على طفل اختطف قبل 27 عامًا

ذكرت وكالة “ChinaDaily” أن المجموعة الصينية بايدو، المتخصصة في إبداع خدمات الويب، تمكنت من العثور على شخص مفقود منذ 27 عامًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

واستخدم خبراء بايدو في الصين برنامج التعرف على الوجه، لتحديد موقع هذا الشخص، بالتعاون مع مجموعة “baobeihuijia.com” الخيرية، التي تهتم بالبحث عن الأشخاص المفقودين.

ووجد الخبراء أن شخصًا يدعى فو غوي، 33 عاما تنطبق مواصفاته على طفل تم اختطافه لدى خروجه من المدرسة في عام 1990.

وحسب تقرير موقع “sputniknews” الفرنسي نشر اليوم السبت، كان الطفل فو غوي، مثل أفراد أسرته الحقيقية، مسجلاً لدى مؤسسة بايدو، حيث نشر فو غوي ذات يوم صورة له وهو في سن الـ10 ، في حين كانت الأسرة تسعى في البحث عن الصبي بواسطة صورة له وهو في سن الرابعة.

وقد قارن الذكاء الاصطناعي الصورتين وتأكدت الروابط الأسرية من خلال اختبار الحمض النووي.

وتستخدم المجموعة الصينية بايدو قاعدة تضم 200 مليون صورة لتحسين نظام التعرف على الوجوه.

واقترح رئيس الشركة، روبن لي، إنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن معلومات عن الأطفال المفقودين من أجل المساعدة في إعادة بناء العديد من الأسر.