الأسد يكشف حقيقة أنباء اعتقال أبو بكر البغدادي في سوريا

المصدر: دمشق - إرم نيوز

نفى الرئيس السوري بشار الأسد، أنباء إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيراً إلى أن سيطرة تنظيم “داعش” على الحدود السورية العراقية تجعله في مأمن هناك.

وقال الأسد في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” مجيباً عن سؤال حول تقارير تفيد بأنه تم القبض على البغدادي من قبل القوات الروسية والسورية على الحدود بين سوريا والعراق،: ” لا، هذا ليس صحيحاً”.

وأضاف الرئيس السوري “لا، ليس صحيحاً. في كل الأحوال، فإن تلك الحدود تقع تحت سيطرة “داعش” حتى الآن، وليست تحت سيطرة السوريين أو الروس، أو حتى الغربيين أو الأمريكيين أو أي طرف آخر”.

ومضى قائلاً “داعش” وحده يسيطر على تلك الحدود، وبالتالي فإن البغدادي بمأمن في تلك المنطقة”.