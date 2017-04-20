بالفيديو.. شاهد النهاية “الغريبة” لمشاجرة بين عجوزين

المصدر: أحمد نصار – إرم نيوز

تشاجر عجوزان بالقرب من دار الرعاية التي يعيشان فيها لكن انتهى الأمر بينهما ببحث كل منهما عن نظارته بعد سقوطها أثناء الشجار.

وصور أحد المارة تلك المشاجرة في مدينة هيبرن في شمال شرق إنجلترا، حيث ذكر المصوّر أن العجوزين وضعا أكياس التسوق البلاستيكية التي كانا يحملانها بعناية قبل أن يبدءا في الشجار.

ويمكن رؤية الرجل العجوز الذي يرتدي السترة السوداء وهو يصيح ويشتم قبل أن يلكمه العجوز الآخر الذي يرتدي السترة الحمراء.

وبعد أن تبادلا بعض اللكمات سخر الرجل الذي يرتدي السترة السوداء من الآخر قائلًا: “احذر أن تقف على لا شيء”، وبعد ذلك بدءا يبحثان عن النظارة.

وبعد أن عثر عليها الرجل ذا المعطف الأسود أعطاها لصاحب السترة الحمراء ورحل وهو يبتسم.

وذكر المارة أن المشاجرة بدأت بعدما اتهم أحدهما الآخر بتجاهله لعدة أشهر.

وقال المارّ الذي صوّر المشاجرة: “لقد انتهى الشجار سريعًا مثلما بدأ وأعتقد أنهما سيتناولان شرابًا سويًا في تلك الليلة”.