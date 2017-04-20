بالصور.. خدع لا تصدّق لجعل الطعام يبدو شهيًا في الإعلانات

المصدر: دلال قصري- إرم نيوز

كشف تقرير نشرته مجلّة “ذا برايت سايد”، عن أشهر الخدع التي يستخدمها المصوّرون لجعل الطعام يبدو ألذّ في الإعلانات التجارية.

مزيل العرق لجعل الفاكهة لامعة

تبدو الفاكهة دائمًا لامعة في الإعلانات، والسبب وراء ذلك بسيط للغاية، إذ يتمّ رشّ مزيل العرق على مختلف أنواع الفواكه لإضفاء اللمعان عليها. وأحيانًا يلجأ المصوّرون لرشها بمثبّت الشعر.

زيت المحركات بدلًا من شراب القيقب

تمتصّ الفطائر شراب القيقب بسرعة كبيرة جدًا، لذا يتمّ استبدال هذا الشراب بزيت المحركات عند التصوير من أجل الإعلانات. وهناك من يرشّون الفطائر برذاذ مضادّ للماء من أجل الحفاظ على شكلها لأطول فترة ممكنة.

ملمّع الأحذية في البرغر

إن كنت تجد إعلانات البرغر مشهية للغاية، فيؤسفنا إخبارك أنّ اللحم في هذه الدعايات يكون شبه نيء.

يتمّ شيّ اللحم في البرغر المستخدم للإعلانات لثوانٍ معدودة، وذلك حتى يبقى مليئًا بالعصارة، وبعدها يتمّ تلوينه باستخدام ملمّع الأحذية، كما تتمّ إضافة علامات الشواء باستخدام أسياخ ساخنة.

الغليسرين يُبقي المأكولات البحرية طازجة

تفقد المأكولات البحرية مظهرها الطازج بسرعة، لذا يقوم خبراء الدعاية والإعلان برشّها بمزيج من الماء والغليسرين للحفاظ على شكلها الطازج لأطول فترة ممكنة.

شراب الجلوكوز في النودلز

يستغرق طهي النودلز (الشعيرية الصينية) دقائق معدودة، لكنها مع ذلك تجفّ من المرق بسرعة، لذا يصبّ مصوّرو الطعام شراب الجلوكوز الذي يستخدم في العادة مع الحلويات على المعكرونة من أجل الحفاظ على مظهرها.

الكرتون داخل قطع الكيك

حتى تحتفظ قطع الكيك بمنظرها الجذّاب، يضع خبراء تصوير الطعام قطعًا من الكرتون داخلها ويثبّتونها بنكاشّات الأسنان، ثمّ يغطون الكرتون بالكريمة.

يتمّ استخدام هذه الحيلة أيضًا في إعلانات البرغر واللحوم.

الصابون السائل لخلق الرغوة في المشروبات

خلال تصوير دعايات القهوة أو الحليب أو المشروبات الغازية، يتمّ إضافة الصابون السائل لهذه المشروبات، لأنه يخلق رغوة مستقرّة وتبدو طبيعية وجذّابة.

البطاطا المهروسة بدلًا من البوظة

يذوب الآيس كريم بسرعة تحت أضواء الاستوديو الساخنة، لذا يستبدله المصوّرون بالبطاطا المهروسة الملوّنة، أو عجينة النشا أو عجينة السكّر المجمّدة أو غيرها من المواد صعبة الذوبان.

كريم الحلاقة بدلًا من القشطة

بعكس القشطة، فإن كريم الحلاقة لا يذوب… وهذا بالضبط ما يحتاجه المصوّرون، كريم يحافظ على شكله لأطول فترة ممكنة.

قوالب الثلج البلاستيكية

تذوب قطع الثلج بسرعة تحت أضواء الاستوديو، لذا يتمّ استبدالها بقوالب ثلج بلاستيكية توضع في المشروبات الباردة أثناء تصوير الإعلانات. ويمكن تجميد هذه القوالب واستخدامها في الحياة الواقعية أيضًا.

الغراء الأبيض بدلاً من الحليب

تنغمر رقائق الذرة وحبوب الفطور بسرعة في الحليب وتغوص إلى أسفل الإناء، لذا بدلًا من استخدام الحليب يتمّ وضع الغراء الأبيض في الإناء ، فتبقى الحبوب بذلك في الأعلى وتحافظ على شكلها.

دجاج محشي بالمناديل الورقية

الدجاج المستخدم في الدعايات لا يتمّ طهيه على الإطلاق، بل يُعرّض لحرارة بسيطة، وبعدها يتمّ تلوينه، ولإعطاء الدجاج الحجم المناسب، يقوم المصوّرون بحشوه بالمناديل الورقية.

صلصات الشمع

يستخدم المصوّرون الشمع الذائب لخلق الصلصات المختلفة ذات الكثافة المثالية. إنهم فقط يذيبون الشمع ويضيفون إليه الألوان المناسبة.