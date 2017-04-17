يسرا لـ “إرم نيوز”: أتمنى تقديم دور هذه السيدة في المستقبل

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

قالت الفنانة المصرية يسرا إنها تنتظر اللحظة التي تقوم فيها بتقمص شخصية مناضلة فلسطينية وذلك مرده لإيمانها بالقضية الفلسطينية.

وأضافت: “أتمنى في المستقبل أن أقدم دورًا لمناضلة فلسطينة وقفت ضد الاحتلال الإسرائيلي لإيماني بالقضية الفلسطينية”.

وتتواجد يسرا حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة مهام عملها كسفيرة للنوايا الحسنة.

وأضافت يسرا في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”: “سعيدة بدوري كسفيرة للنوايا الحسنة؛ لأن هذا المنصب يسمح للفنان بالقيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية ويستطيع خدمة مجتمعه المحلي والمجتمع الدولي”.

وتابعت: “أبذل جهدًا كبيرًا في التوعية بمرض الإيدز وأتمنى أن يختفي هذا المرض من العالم والأمم المتحدة تبذل جهودًا ضخمة في هذا الاتجاه”.