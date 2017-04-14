فيديو.. ابتكار طريقة لصنع مشروبات إلكترونية ونقلها عبر الإنترنت

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

ابتكر باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية وسيلة لنقل المشروبات عبر الإنترنت، وذلك استنادا إلى تكرار طعم مشروب معين عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي لحظة على كوكب الأرض.

وتمكن الفريق البحثي بقيادة الدكتور نيميشا راناسينغه حتى الآن من إمكانية تكرار طعم عصير الليمون على الإنترنت، ولا يزالون يعملون لنقل النكهات الأكثر تطورا في المستقبل.

ويعمل “الليمون الإلكتروني” من خلال الجمع من “مستشعر عصير الليمون” الخاص وهو في الواقع اثنان من الأجهزة الاستشعارية في جهاز واحد، حيث يكشف الجهاز الأول عن لون الشراب، والآخر يقيس مستوى حموضته.

وبعد تسجيل هاتين السمتين، يتم نقل المعلومات على الإنترنت إلى كوب حسب الطلب، والتي يتم ملؤها ببساطة في ماء عادي تسكب في كوب من الثنائيات الكهربائية.

ثم يستخدم كوب الثنائيات الكهربائية أضواء ليد في قاعه لتكرار لون الشراب، في حين أن الأقطاب الكهربائية حول الحافة ترسل نبضات كهربائية لتقليد الحامض، وذلك في عملية تتم شبه فورية.

وعمل الدكتور راناسينغ وفريقه على مشروع عصير الليمون الإلكتروني لمدة خمسة أشهر قبل تقديمه للجمهور، حيث جاء المشروع تحت نطاق مشروع أوسع لإنتاج “الذوق الرقمي”، والذي يعمل عليه الفريق ذاته منذ ست سنوات.

وقبل مشروع عصير الليمون الظاهري، أنتج الفريق أواني وملاعق، وطاسات وعيدان تناول الطعام والتي يمكن أن تحاكي أذواقا معينة، إذ يرى راناسينغ أن المشروع يهدف لإنتاج الغذاء الصحي والذوق الرقمي لتحسين استساغة الطعام لكبار السن ومرضى السكتة الدماغية الذين يتضاءل لديهم الإحساس بالتذوق.