استقالة إيفان روجرز سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي

المصدر: وكالات

قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء إن إيفان روجرز سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي استقال فجأة قبل بضعة شهور من بدء رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكرت الصحيفة أن روجرز أبلغ موظفيه اليوم أنه سيستقيل من منصبه مبكرا. ونقلت الصحيفة عن أشخاص اطلعوا على مذكرته لطاقمه الدبلوماسي إنه لم يعط أسبابا.

وقالت ماي إنها ستبدأ محادثات رسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي مع بقية الدول الأعضاء بالاتحاد بنهاية مارس آذار.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عين روجرز مبعوثا لبريطانيا لدى بروكسل في نوفمبر تشرين الثاني العام 2013 وهو أحد أكثر دبلوماسيي بريطانيا خبرة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

ولم يرد تعليق فوري على تقرير الصحيفة من مقر رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية.